Dolar
18.58
Euro
18.35
Altın
1,715.43
ETH/USDT
1,372.20
BTC/USDT
20,280.00
BIST 100
3,554.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
logo
Dünya

ABD, Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığının silahlanma kontrolünden sorumlu Bakan Yardımcısı Bonnie Jenkins, Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini belirterek, bugün herkesin Ukrayna'nın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 06.10.2022
ABD, Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Jenkins, Orta Asya ve Kafkasya Biyolojik Güvenlik Derneğinin organizasyonunda Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "Biyolojik Güvenlik" konulu uluslararası konferansın açılışına katıldı.

Jenkins, konferans sırasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan ziyaretinin amacı, Gürcistan-ABD ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD olarak Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini kaydeden Jenkins, "ABD, uluslararası arenada kabul edilmiş sınırların içerisinde Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği ve tanıdığı gibi, Ukrayna'ya her zaman uluslararası kabul görülmüş sınırları içinde saygı gösterecek ve destekleyecektir." dedi.

Jenkins, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bugün hepimiz, özgürlük ve egemenlik için savaşan Ukrayna halkını desteklemek için birlikte durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tiflis temaslarına ilişkin Jenkins, 7 Ekim'e kadar Gürcistan'da bulunacağını, ülkenin üst düzey yetkilileri ile bir araya geleceğini ve her görüşmede ABD'nin Gürcistan'a verdiği desteği ileteceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Van'daki Zernek Barajı'nda su seviyesi dibi gördü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

AP vekillerinden AB ülkelerine "Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma" çağrısı

AP vekillerinden AB ülkelerine "Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma" çağrısı

ABD, Gürcistan ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

NYT: ABD istihbarat servisleri, Dugina'nın öldürülmesinin arkasında Ukraynalıların olduğuna inanıyor

NYT: ABD istihbarat servisleri, Dugina'nın öldürülmesinin arkasında Ukraynalıların olduğuna inanıyor
AB liderleri Ukrayna ve enerji krizi gündemiyle toplanacak

AB liderleri Ukrayna ve enerji krizi gündemiyle toplanacak
Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti

Son iki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet