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Dünya

ABD, Güney Kore ve Japonya, "füze uyarı bilgi paylaşım sistemi" kurmak için ortak çalışma yürütecek

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, eş zamanlı olarak füze uyarı bilgilerini paylaşmak üzere kurulacak sistem için ortak çalışma gurubu oluşturacağı bildirildi.

Murat Karadağ  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
ABD, Güney Kore ve Japonya, "füze uyarı bilgi paylaşım sistemi" kurmak için ortak çalışma yürütecek

Ankara

​​​​​Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülke yetkililerinin, füze uyarı sistemi konusundaki bilgileri eş zamanlı paylaşmak için bir danışma grubu kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmeler sırasında yeni sistemin kurulmasının gündeme alındığı kaydedilerek üç liderin, "Kuzey Kore'nin füze tehditlerine" karşı bilgi paylaşımı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Japonya basınında yer alan haberlerde de "eş zamanlı füze uyarı sistemi bilgi paylaşımı" konusunda üç ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklanmış, nihai anlaşmanın gelecek ay Singapur'da yapılacak güvenlik forumunda imzalanacağı ileri sürülmüştü.

Halihazırda, ABD'nin bölgedeki güçlerinin, Güney Kore ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile ayrı ayrı eş zamanlı bilgi paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

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