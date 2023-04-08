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Dünya

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdığını duyurdu.

Şerife Çetin, Kasım İleri  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
ABD, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

New York

5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan'da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.

Hawkins, Georgia Limanına bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan'da Süveyş Kanalı'ndan geçiş yaptığını bildirdi.

Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo'ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.

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