Dolar
33.34
Euro
36.52
Altın
2,406.03
ETH/USDT
2,420.50
BTC/USDT
53,943.00
BIST 100
9,893.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalarını tamamlayan kadın milli atıcılar ve bronz madalya kazanan erkek milli okçuluk takımı İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG’li teröristi sevk etti.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

Tel Abyad

TEL ABYAD (AA) - 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

ABD güçleri dün de Irak’tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

- ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Bangladeş'te yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi
İstanbul'da hastanede meydana gelen çökmeye ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenlendi
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, doğum gününde Gelibolu'da yad edilecek

Benzer haberler

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

ABD, Nijer'deki son askeri birliklerini de geri çekti

Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirlemesi bekleniyor

ABD’de "Muhteşem 7'li"nin piyasa değeri kaybı 700 milyar dolara yaklaştı

ABD’de "Muhteşem 7'li"nin piyasa değeri kaybı 700 milyar dolara yaklaştı
Resesyon endişelerinin ardından Bitcoin fiyatındaki düşüş yüzde 18,5'e yükseldi

Resesyon endişelerinin ardından Bitcoin fiyatındaki düşüş yüzde 18,5'e yükseldi
Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü

Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet