ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Komitesi, bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.
Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.
Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.