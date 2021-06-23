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Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban'ın elinde

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da 81 ilçe merkezinin Taliban'ın elinde olduğunu söyledi.

Kasım İleri   | 23.06.2021
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'da 81 ilçe merkezi Taliban'ın elinde

Washington DC

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan’da 81 ilçe merkezinin Taliban’ın elinde bulunduğunu ve bunlardan 30 ile 40’ının son iki ayda el değiştirdiğini açıkladı.

ABD Afganistan’daki askeri birliklerini çekerken Taliban’ın ilerleyişi sürüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Genelkurmay Başkanı Milley, Afganistan’daki 419 ilçe merkezinden 81’inin Taliban’ın eline geçtiğini söyledi.

Milley, "Bunlardan 50’si daha önce düşmüştü, 30 ile 40’ı da son iki ayda düştü. Bunun yanı sıra herhangi bir il merkezi henüz Taliban’ın eline geçmiş değil." ifadelerini kullandı.

Milley ayrıca, Afgan ordusu ve polis teşkilatında halen 300 bin kişinin görevli olduğunu belirterek ABD ordusunun çekilmesinden sonra iç savaş veya siyasi uzlaşma dahil, pek çok senaryonun mümkün olduğunu belirtti.

ABD ordusu, Başkan Joe Biden’ın talimatı üzerine nisan ayının son haftasından itibaren Afganistan’dan çekilmeye başlamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gün yaptığı açıklamada, çekilmenin yüzde 50’den fazlasının tamamlandığını, ülkedeki 6 üssün Afgan güçlerine devredildiğini açıklamıştı.

Çin’le savaş çok pahalı bir girişim olur

Bir Kongre üyesinin Çin’le Pasifik'te bir savaşı ne kadar sürdürebileceklerini sorması üzerine Milley, “Bence Çin'e karşı bir savaş, tüm önlemler açısından çok pahalı bir girişim olacaktır ve uzun vadeli bir çatışmayı sürdürme yeteneği konusunda endişeliyim ancak asıl önemli olan, çatışmayı caydırmak ve büyük güç rekabetini bir çatışmaya girmeden sürdürmektir ama eğer Çin ile bir savaşımız olursa, savaşı sürdürmek kuşkusuz önemli bir zorluk olur.” diye konuştu.

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