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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Gazze'nin kuzeyine 8 tondan fazla gıda yardımını havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortak operasyon kapsamında, Gazze'ye havadan yardım sağladı.

Mücahit Oktay  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
ABD, Gazze'nin kuzeyine 8 tondan fazla gıda yardımını havadan indirdi

New York

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinin, "devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'nin kuzeyindeki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla" bugün, Gazze yerel saatiyle 11.58'de havadan insani yardım indirme operasyonu düzenledikleri bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılan ortak operasyonda, gıda yardımının Ürdün tarafından sağlandığı ve ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 uçağından paraşütle indirildiği belirtildi.

Açıklamada insani yardımın, 8 tondan fazla pirinç, un, süt, makarna ve konserve içerdiği kaydedildi.

CENTCOM, daha önce de Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortak operasyon kapsamında, Gazze Şeridi'nin kuzeyine, acil insani yardım malzemelerini havadan indirdiklerini duyurmuştu.

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