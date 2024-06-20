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Dünya

ABD, füze sistemleri sevkiyatında Ukrayna'ya öncelik verileceğini duyurdu

ABD, Ukrayna'nın acil ihtiyaçları nedeniyle Patriot ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) sevkiyatlarında Ukrayna'ya öncelik verileceğini, diğer müttefiklere sevkiyatların erteleneceğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
ABD, füze sistemleri sevkiyatında Ukrayna'ya öncelik verileceğini duyurdu

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile olan ortaklığı ciddiye aldıklarını ifade eden Kirby, "Ukrayna'nın bu kabiliyetlere acil ihtiyacı var." dedi.

Kirby, ABD'nin kendi stoklarından Ukrayna'ya destek sağladığını ve diğer ortakların da çok büyük katkı verdiğini belirterek, "Ancak daha fazlasına acilen ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, zor ancak gerekli bir karar alarak yakın zamanda diğer ülkelere gönderilmesi planlanan Patriotların ve NASAMS'ların Ukrayna'ya sevk edilmesini kararlaştırdı." ifadesini kullanan Kirby, tam sayının belli olmadığını ancak yüzlerce füze sisteminden bahsettiklerini aktardı.

Kirby, kararın Rusya'ya güçlü mesaj verdiğini de kaydederek, karar nedeniyle diğer ülkelere sevkiyatın erteleneceğini söyledi.

Tayvan'ın bu uygulamadan muaf olduğunu, İsrail'in ise "etkilenmeyeceğini" ifade eden Kirby, kararın varoluşsal tehlikeyle karşılaşması halinde müttefiklere verilecek desteği gösterdiğini vurguladı.

Kirby, ilk sevkiyatın gelecek haftalarda gerçekleşeceğini dile getirerek, Ukrayna'ya öncelik verme sürecinin yaklaşık 16 ay olmasının beklendiğini bildirdi.




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