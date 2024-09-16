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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den daha fazla detay istemeye devam edeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün korkunç bir trajedi olduğunu belirterek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şerife Çetin  | 16.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
ABD: Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den daha fazla detay istemeye devam edeceğiz

New York

Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu.

Konuşmasına kendisinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek başlayan Greenfield, "Kimsenin hayatı gösteriye katıldığı için riske girmemeli." dedi.

Greenfield, "Bu korkunç trajedi hiç gerçekleşmemeliydi." diyerek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye ve sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eygi'nin ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Greenfield, "Son yılda onun ve diğerlerinin de ölümü çok trajik ve gereksizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, nerede olursa olsun acıya alışmamak gerektiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.​​​​​​​

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