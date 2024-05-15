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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD eski başkan adayı Nader: Gazze'de 35 bin değil 200 binden fazla Filistinli öldü

ABD’nin eski başkan adaylarından Ralph Nader, 7 Ekim’den sonra İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de ölenlerin sayısının 35 bin değil, 200 binden fazla olduğunu öne sürdü.

Islam Doğru  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
ABD eski başkan adayı Nader: Gazze'de 35 bin değil 200 binden fazla Filistinli öldü

New York

Nader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’deki ölü sayısı konusunda yeni bir iddia ortaya attı.

“Ekim ayından bu yana 35 bin değil 200 binden fazla Filistinli öldü.” diyen Nader, “Bu (rakam), gıda, su, ilaç, elektrik, sağlık hizmetleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz ekim ayından itibaren meydana gelen kayıp tahminleri olmadan doğrudan sivilleri hedef alan yaklaşık 100 bin bomba ve füzeye dayanıyor.” diye yazdı.

Nader, “35 bin resmi ölüm sayısı saçmadır. 7 Ekim'den bu yana bu katliamlara ve buna bağlı tedavi edilemeyen hastalıklara hiçbir insan dayanamaz.” ifadelerini paylaştı.

“Neden Filistinli ölümler 35 bin gibi çok düşük sayıda tutuluyor?” diye soran Nader, yine bu soruya, “Hamas, kendi halkını koruyamamakla ve barınak sağlayamamakla daha fazla suçlanmamak için rakamları düşük tutuyor.” diye yanıt verdi.

Nader, İsrailli yetkililerin ABD'li, Batılı ve İsrailli gazetecilerin Gazze bölgesinde bağımsız haber yaparak katliamın gerçek boyutunu öğrenmelerini engellediğini belirterek, “200 binden fazla ölü var, nüfusun geri kalanı hasta, yaralı veya ölüyor.” şeklinde paylaşımda bulundu.

ABD’de tüketici haklarını savunan bir aktivist olarak bilinen 90 yaşındaki Ralph Nader, en son 2000'deki başkanlık seçimlerinde Yeşil Parti'den aday olmuş, 2008’deki seçimlere de bağımsız aday olarak katılmıştı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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