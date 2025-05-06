Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Mehmet Akif Mahallesi Yalaz Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangında yoğun duman oluştu.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü https://t.co/snS2F7Rzwl pic.twitter.com/gbcOrlqnLw— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 6, 2025
Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.