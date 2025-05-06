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Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Ali Derdiyok, Engin Zafer  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Mehmet Akif Mahallesi Yalaz Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangında yoğun duman oluştu.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

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