Dolar
38.61
Euro
43.86
Altın
3,388.98
ETH/USDT
1,774.30
BTC/USDT
94,425.00
BIST 100
9,129.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22-23 Mayıs tarihlerinde, "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla Uluslararası Aile Forumu'nun düzenleneceğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin, insanlığın ortak değeri olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aile Yılı kapsamında attıkları güçlü adımları, şimdi uluslararası bir dayanışmaya dönüştürdüklerini kaydeden Göktaş, "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi temasıyla düzenleyeceğimiz Uluslararası Aile Forumu'nda, farklı ülkelerin deneyimlerini buluşturarak, aileyi güçlendirecek politika ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek foruma "https://iff.aile.gov.tr" adresinden kayıt yapılabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi
AFAD'dan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin bilgilendirme
Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek

Bakan Göktaş: Bilimsel araştırmaların bölgeler arası düzeyde yapılmasını teşvik edeceğiz

"Çocuk Dostu Kitap" sayısı 1990'a ulaştı

Bakan Göktaş'tan üniversite öğrencilerinin "koruyucu aile" projesine destek

Bakan Göktaş'tan üniversite öğrencilerinin "koruyucu aile" projesine destek
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı
Bakan Göktaş: Medya içeriklerinin reyting kaygısıyla değil sorumluluk bilinciyle hazırlanması elzemdir

Bakan Göktaş: Medya içeriklerinin reyting kaygısıyla değil sorumluluk bilinciyle hazırlanması elzemdir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet