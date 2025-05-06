Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 22-23 Mayıs'ta "Uluslararası Aile Forumu" düzenlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22-23 Mayıs tarihlerinde, "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla Uluslararası Aile Forumu'nun düzenleneceğini bildirdi.
Ankara
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin, insanlığın ortak değeri olduğunu belirtti.
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Aile Yılı kapsamında attıkları güçlü adımları, şimdi uluslararası bir dayanışmaya dönüştürdüklerini kaydeden Göktaş, "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi temasıyla düzenleyeceğimiz Uluslararası Aile Forumu'nda, farklı ülkelerin deneyimlerini buluşturarak, aileyi güçlendirecek politika ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.
Göktaş, 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek foruma "https://iff.aile.gov.tr" adresinden kayıt yapılabileceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.