Dolar
38.61
Euro
43.83
Altın
3,389.75
ETH/USDT
1,773.10
BTC/USDT
93,895.00
BIST 100
9,148.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran ile ABD görüşmelerinin 4. turunun 11 Mayıs’ta Umman'da yapılacağı belirtildi

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun 11 Mayıs'ta, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağı bildirildi.

Haydar Şahin  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
İran ile ABD görüşmelerinin 4. turunun 11 Mayıs’ta Umman'da yapılacağı belirtildi

Ankara

İran haber ajansı Nour News, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırarak, İran le ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun pazar günü Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat’ta biri ise İtalya’nın başkenti Roma’da yapılmıştı.

Taraflar görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan mağara kullanılamaz hale getirildi
Vali Gül, İstanbul'un güncel emniyet verilerini açıkladı: Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 20 azaldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor

Benzer haberler

İran ile ABD görüşmelerinin 4. turunun 11 Mayıs’ta Umman'da yapılacağı belirtildi

İran ile ABD görüşmelerinin 4. turunun 11 Mayıs’ta Umman'da yapılacağı belirtildi

Kremlin: ABD ile Ukrayna konusunda görüşmeler devam ediyor

ABD'de mahkeme, Trump'ın yüz binlerce göçmenin yasal statüsünü iptal etme talebini reddetti

İran'ın Kirman eyaletinde enerji tasarrufu nedeniyle devlet daireleri tatil edildi

İran'ın Kirman eyaletinde enerji tasarrufu nedeniyle devlet daireleri tatil edildi
İran'daki liman patlamasının nedeni bir forkliftten çıkan kıvılcım

İran'daki liman patlamasının nedeni bir forkliftten çıkan kıvılcım
İran'da bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

İran'da bazı eyaletlerde kum fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet