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İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

İzmir'de, geçen yıl eylül ayında 3 ABD'li askere yönelik fiziki saldırıya ilişkin, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin ile TGB üyesi 14 sanığın yargılandığı davada mütalaa sunuldu.

Gökhan Düzyol  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

İzmir

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

Duruşmada olaya müdahale eden 4 polis, tanık olarak dinlendi.

Alsancak semtinde görev yaptıklarını ifade eden F.İ, gürültü üzerine olayın yaşandığı yere gittiklerini söyledi.

O esnada bir kişinin kafasında çuval olduğunu gördüğünü ifade eden F.İ, "Kalabalığı dağıtmak için olay yerine siren çalarak gittik, sözlü ikazlar yaptık. Geldiğimizde kafasında çuval bulunan kişinin yüz hattında ve boynunda kızarıklık vardı. Olayı gerçekleştiren grup bize zorluk çıkarmadı, kendiliğinden dağıldılar." dedi.

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Polis memuru M.C. ise Amerikan askerlerinin darbedildiğine ilişkin anlara şahit olmadığını söyledi.

Yine tanıklardan S.Ç, olay yerinde slogan duymadığını, H.Ş. de sanıkları ifade için karakola davet ettiklerinde zorluk çıkarmadan geldiklerini aktardı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül 2024'te, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de bulunduğu TGB üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Avukatları tarafından itiraz edilmiş, sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, iddianame İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi
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