Dolar
17.27
Euro
17.55
Altın
1,740.20
ETH/USDT
1,240.50
BTC/USDT
21,740.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Yetkilisi: Biden, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 07.07.2022
ABD Dışişleri Yetkilisi: Biden, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli

Washington DC

Jones, Washington'daki "Yabancı Basın Merkezi'nde" uluslararası gazetecilere geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinin sonuçları konusunda brifing verdi.

Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.

Jones, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebi konusundaki sürecin nasıl ilerleyeceği yönündeki sorusunu da yanıtladı.

F-16 konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve ABD yönetiminin buna desteğini dile getirdiğini belirten Jones, "Biden, bu satışı destekliyor. Ancak Biden, bu konuda Kongre'nin onayı gerektiğini de açıkça söyledi. İki lider (Erdoğan ve Biden) bu konuda konuştu, bizim yönetimimizin duruşu zirveden sonra da değişmedi. Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor
Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor

Benzer haberler

ABD’li general: Olası çatışmada önce Çin’in komuta kontrol mekanizmasını hedef alacağız

ABD’li general: Olası çatışmada önce Çin’in komuta kontrol mekanizmasını hedef alacağız

ABD Başkanı Biden: İngiltere ile yakın iş birliğini sürdürmeyi bekliyoruz

ABD Dışişleri Yetkilisi: Biden, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli

ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor

ABD Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma kabiliyetlerini entegre etme planını görüşüyor
ABD'de bebek maması krizine karşı yabancı firmalarla çeşitlilik artırılacak

ABD'de bebek maması krizine karşı yabancı firmalarla çeşitlilik artırılacak
Beyaz Saray: Biden, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında enerji güvenliğini gündeme getirecek

Beyaz Saray: Biden, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında enerji güvenliğini gündeme getirecek