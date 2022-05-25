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Dünya

ABD Dışişleri, Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtiklerini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

Kasım İleri   | 25.05.2022
ABD Dışişleri, Suriye konusunda Türkiye ile temasa geçtiklerini açıkladı

Washington

Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi:

"Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



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