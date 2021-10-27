Dolar
9.49
Euro
11.02
Altın
1,798.24
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,519.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığında

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bakanlıktan bir büyükelçinin uhdesinde siber ve dijital politikaları bürosu kurmayı planladıklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 27.10.2021
ABD Dışişleri Bakanlığı, siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığında

Washington

Dışişleri Enstitüsünde "ABD diplomasisini modernize etmek" üzerine konuşma yapan Blinken, "Bakan Yardımcısı Sherman McKeon'un Kongre ve kurum dışındaki uzmanların görüşlerini almayı da içeren detaylı incelemesinden sonra Kongrenin de desteği ile siber alan ve dijital politikalar üzerine bir büyükelçinin uhdesinde olacak şekilde yeni bir büro kurma niyetim var." dedi.

Blinken ayrıca kritik ve yeni ortaya çıkan teknolojiler üzerine özel bir temsilci atamayı düşündüklerini belirtti.

Afganistan'dan ders çıkarmalıyız

Bakanlığın deneyimlerinden ders çıkarma noktasında başarı sağlayamadığını belirten Bakan Blinken, Afganistan'ın eski çalışmalardan ders çıkarma konusunda önemli bir örnek olduğunu söyledi.

ABD'nin çekilme sırasında Afganistan'dan 120 binden fazla insanı tahliye ettiğini aktaran Bilnken, "Bununla birlikte, bu operasyon inanılmaz derecede zordu. Ve şimdi geriye dönüp baktığımızda sorabileceğimiz ve sormamız gereken birçok şey var. Farklı şeyler yapabilir miydik? Bu adımı (tahliyeleri) farklı atabilir miydik? Önce bu fikri denemeli miydik? Bu karara daha çabuk varabilir miydik? Kısa sürede çok şey öğrendik ama zor yoldan öğrendik." dedi.

Blinken, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşananlar ve tahliyeler ile ilgili Bakanlık bünyesinde bir dizi inceleme talimatı verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı
Kovid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığında

ABD Dışişleri Bakanlığı, siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığında

Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

Rusya: ABD’nin yasaklı füze sistemlerini Asya Pasifik'te konuşlandırma girişimi endişe verici

Assange'ın ABD'ye iadesi davasında temyiz duruşması başladı

Assange'ın ABD'ye iadesi davasında temyiz duruşması başladı

Rusya’dan Afganistan’a komşu ülkelere 'ABD ve NATO askerlerini konuşlandırmama' çağrısı

Rusya’dan Afganistan’a komşu ülkelere 'ABD ve NATO askerlerini konuşlandırmama' çağrısı
Çinli telefon operatörü China Telecom ABD pazarından çıkarıldı

Çinli telefon operatörü China Telecom ABD pazarından çıkarıldı