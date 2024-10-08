Dolar
34.24
Euro
37.66
Altın
2,622.00
ETH/USDT
2,454.70
BTC/USDT
62,457.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısını gücünü yitirmesine bağladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısının, son birkaç haftada İsrail'in saldırıları sonucu gücünü yitirmesiyle bağlantılı olduğunu ancak bu çağrının neyi kapsayıp kapsamadığının tam net olmadığını belirtti.

Mücahit Oktay  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısını gücünü yitirmesine bağladı

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ateşkes çağrısını değerlendirdi.

Miller, İsrail'in Hizbullah'ın askeri yeteneklerini bazı açılardan önemli ölçüde gerilettiğini belirterek, "Bugün çıkıp ateşkes çağrısında bulunmaları Hizbullah'ın geri planda olduğunu, yeteneklerinin gerilediğini bildiğini gösteriyor." dedi.

Hizbullah'ın bir yıldır Gazze'yi içermeyen bir ateşkesi kabul etmediğini söyleyen Miller, şimdi Hizbullah'ın Gazze'den bağımsız bir ateşkes talep etme noktasına geldiğini dile getirdi.

Miller, ayrıca Hizbullah'ın ateşkes çağrısının neyi kapsayıp kapsamadığıyla ilgili, "Hizbullah sadece bir ateşkes mi istiyor, yoksa Litani Nehri'nin ötesine çekilmeyi de kabul ediyor mu? Bu tam olarak uygulayacaklarını söylemedikleri bir şey." diye konuştu.

Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını kısmen reddettiğini belirten Miller, "Bu kararın şartları uyarınca Hizbullah'ın silahlarını bırakması ve Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Matthew Miller, diplomatik çözümden yana olmakla birlikte İsrail'in "Hizbullah'ın kapasitesini düşürme çabalarını" desteklediklerini kaydederek, "Sonuçta, bu Lübnan halkı için bir fırsattır. Bizim her zaman istediğimiz şey Lübnan halkının liderlerini, hükümetlerini seçebilmesi ve bu süreçte veto hakkıyla devletten bağımsız güç kullanan bir terör örgütüne yer bırakılmamasıdır." dedi.

Miller ile ABD'li gazeteci arasında "soykırıma destek" tartışması

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ile The Grayzone isimli bağımsız basın kuruluşunun muhabiri Liam Cosgrove arasında ABD'nin İsrail'e destek vermeyi sürdürmesi konusunda tartışma yaşandı.

Basın toplantısında söz alan Amerikalı gazeteci Cosgrove, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Ukrayna ve Gazze'de uyguladığı politikaları sert dille eleştirdi. Cosgrove, "Bu yönetim son bir yıldır Gazze'de bir soykırımı finanse etti ve siz her gün orada bunun hesabını vermeyi reddediyorsunuz." diye konuştu.

The Grayzone muhabiri, Miller'in kendisini susturma girişimi üzerine, "İnsanlar buradaki saçmalıklardan bıktı. Yani bu bir soykırım ve Ukrayna'da nükleer savaş riskiyle karşı karşıyasınız." dedi.

İnternet üzerinden yapılan yayının kesildiği sırada yaşanan tartışmanın detayları sosyal medya platformu X'teki paylaşımlarda yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına uyarı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı
Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD başkanının söylediği söz, insanlık adına kabul edilebilir bir söz değildir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Televizyon kanallarımız,gazetelerimiz kötülüğü kamuoyunun gündeminde tutamazlar

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısını gücünü yitirmesine bağladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısını gücünü yitirmesine bağladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldü

Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti

İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti
İsrail Savunma Bakanı, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürülmüş olabileceğini iddia etti

İsrail Savunma Bakanı, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürülmüş olabileceğini iddia etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, tarım arazileri ve gıda üretimini de olumsuz etkiliyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, tarım arazileri ve gıda üretimini de olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet