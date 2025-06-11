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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Harvard'a karşı soruşturma başlatılmasını talep ettiği iddiası

Rubio’nun, Harvard Üniversitesi’nin Çin’de düzenlenen ve ABD tarafından kara listeye alınan Çinli yetkililerin katıldığı düşünülen bir konferanstaki rolü nedeniyle federal yaptırımları ihlal edip etmediğinin araştırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Harvard'a karşı soruşturma başlatılmasını talep ettiği iddiası

Ankara

New York Times gazetesinin konuya aşina yetkili ve belgelere dayandırdığı haberine göre, Marco Rubio, Harvard'ın Çin'deki konferansın düzenlenmesinde rol almasının federal yaptırımların çiğnenmesine neden olup olmadığının soruşturulması için Hazine Bakanlığına baskı kuruyor.

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Rubio'nun, mayısta Hazine Bakanlığına, konunun detaylıca incelenmesi amacıyla resmi soruşturma başlatılmasını tavsiye ettiği bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Açılacak soruşturma kapsamında, özellikle konferansa katıldığı düşünülen ve ABD yönetimi tarafından kara listeye alınıp yaptırım uygulanan Çinli yetkililerin inceleme altına alınacağı belirtilen haberde, söz konusu yetkililerin, Çin devletine bağlı Sincan İmalat ve İmar Kolordusunda görevli olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan uzmanlar, Dışişleri Bakanı'nın, Hazine Bakanlığının yaptırım sürecine bu ölçüde müdahil olmaya çalışmasının oldukça sıra dışı olduğunu vurguluyor.

ABD, 2020 yılında, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Sincan İmalat ve İmar Kolordusundan pamuk ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

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