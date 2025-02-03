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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kapatılması tartışılan USAID'in direktör vekili oldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kapatılıp kapatılmayacağı tartışılan Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) direktör vekilliği görevini yürüteceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, kapatılması tartışılan USAID'in direktör vekili oldu

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, El Salvador ziyaretinde basın mensuplarına, USAID'le ilgili tartışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Rubio, Trump yönetiminin vergi mükelleflerinin ödediği vergilerin USAID'de nasıl kullanıldığını tüm boyutlarıyla denetleme hakkı olduğunu kaydederek, kurum yetkililerinin bu konuda yeterince işbirlikçi davranmadığını savundu.

ABD'li bakan, "USAID'in bunu görmezden gelme ve vergi mükelleflerinin paralarından ayrı bir şekilde küresel bir hayır kurumu gibi davranma yönünde bir geçmişi var." değerlendirmesini yaptı.

"USAID'in birçok fonksiyonu devam edecek ve Amerikan dış politikasının bir parçası olacak, ancak bu işlevlerin Amerikan dış politikasıyla uyumlu olması gerekiyor." diyen Rubio, kendisinin artık USAID'in direktörü vekili olarak kuruma riyaset edeceğini söyledi.

Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk, konuyla ilgili son açıklamasında, USAID'in kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydetmişti.

USAID çalışanlarına Washington'daki genel merkez binasına "gelmemeleri" talimatı

Associated Press'e (AP) göre, Musk'ın kurumun kapatılması konusundaki sözlerinin ardından USAID, personeline e-posta gönderdi.

E-postada, çalışanlardan kurumun başkent Washington'daki genel merkezine "gelmemeleri" istendi.

Öte yandan, USAID'in 600'den fazla çalışanına kurum sistemlerine erişim engeli getirilirken, sistem içerisinde kalan personellere "binanın pazartesi günü kapalı olacağı" bildirildi.

Musk'tan USAID'e suçlama

Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marksistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

USAID tarafından finanse edilen tüm "dış kalkınma yardımları "askıya alınmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından "hayati insani yardımların" sürdürülmesi konusundaki ek feragate onay vermişti.

Öte yandan, Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia ediliyor.

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