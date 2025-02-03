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Dünya

Musk, USAID'in kapatılması konusunda Trump'la hemfikir olduklarını belirtti

Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Damla Delialioğlu, Salih Okuroğlu  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Musk, USAID'in kapatılması konusunda Trump'la hemfikir olduklarını belirtti

Washington

Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sohbet odasında USAID'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'la USAID hakkında ayrıntılı görüşme yaptığını dile getiren Musk, "Trump, kapatılması gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Musk, "Görünen o ki bu sadece içinde solucan olan bir elma değil. Elimizde sadece solucan yumağı var. Bundan tamamen kurtulmalıyız. Bu onarılamaz durumda." diye konuştu.

USAID çalışanlarına Washington'daki genel merkez binasına "gelmemeleri" talimatı

Associated Press'e göre, Musk'ın kurumun kapatılması konusundaki sözlerinin ardından USAID, personeline e-posta gönderdi.

E-postada, çalışanlardan kurumun başkent Washington'daki genel merkezine "gelmemeleri" istendi.

Öte yandan, USAID'in 600'den fazla çalışanına kurum sistemlerine erişim engeli getirilirken, sistem içerisinde kalan personellere "binanın pazartesi günü kapalı olacağı" bildirildi.

Musk'tan USAID'e suçlama

Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

USAID tarafından finanse edilen tüm "dış kalkınma yardımları "askıya alınmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından "hayati insani yardımların" sürdürülmesi konusundaki ek feragate onay vermişti.

Öte yandan, Trump'ın, USAID'in Dışişleri Bakanlığına bağlayacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia ediliyor.

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