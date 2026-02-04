Dolar
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "çalışmaların halen sürdüğünü" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

Hakan Çopur, Rabia İclal Turan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "çalışmaların halen sürdüğünü" söyledi

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlenen nadir mineraller toplantısının başında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek, "Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor." diye konuştu.

ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

