Dolar
18.45
Euro
17.82
Altın
1,644.95
ETH/USDT
1,311.80
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,230.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 26.09.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak Fotoğraf: Daniel Cardenas/AA

Washington

ABD'nin CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına röportaj veren Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk." dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Japonya ile savunma sanayi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceğiz
"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin, Wagner’i nasıl kurduğunu ilk kez açıkladı

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Prigojin, Wagner’i nasıl kurduğunu ilk kez açıkladı
Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı

Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet