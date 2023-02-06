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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye öncü yardım desteklerinin yolda olduğunu ve önümüzdeki günlerde bölgenin olası ihtiyaçları için Türkiye ile temasta olduklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 06.02.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda

Washington

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yapan Blinken "ABD, bugün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye genelinde meydana gelen trajik can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyor." ifadesine yer verdi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Blinken, "Kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Ekibime, bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde Türk müttefiklerimiz ve insani yardım ortaklarımızla yakın temas halinde olmaları talimatını verdim. Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda." açıklamasında bulundu.

Blinken, diğer taraftan Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşlarının, depremlerin ülke genelinde neden olduğu yıkıma müdahale ettiğini ve bu depremlerden etkilenenlere yardım edeceklerini kaydetti.

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