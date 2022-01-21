ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi ya da çatışma
Cenevre
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir. Rusya'nın endişelerine karşılık vermeye hazırız ve biz de Rusya'nın bizim endişelerimizi anlamasını istiyoruz." dedi.
Blinken, şöyle devam etti:
"Eğer herhangi bir Rus kuvveti Ukrayna sınırını geçerse, bu bir işgaldir. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle buna hızlı, şiddetli ve müşterek bir yanıt verilecektir."
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