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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi ya da çatışma

Bayram Altuğ   | 21.01.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: (Rusya-Ukrayna gerilimi) Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi ya da çatışma

Cenevre

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor; ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir. Rusya'nın endişelerine karşılık vermeye hazırız ve biz de Rusya'nın bizim endişelerimizi anlamasını istiyoruz." dedi.

Blinken, şöyle devam etti:

"Eğer herhangi bir Rus kuvveti Ukrayna sınırını geçerse, bu bir işgaldir. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle buna hızlı, şiddetli ve müşterek bir yanıt verilecektir."

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