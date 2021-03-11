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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ı iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Kıbrıs'ı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.

Hakan Çopur   | 11.03.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ı iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlattı ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreçle ilgili bir değerlendirme yaptı.

Blinken, nisanda Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya yönelik ABD yönetiminin nasıl bir pozisyonda olduğu sorusuna, Başkan Biden'ın çok uzun zamandır Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğine atıf yaparak cevap verdi.

Kıbrıs konusundaki son durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, "Kıbrıs'ı iki bölgeli ve iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in kritik rolünün desteklenmesi de dahil bu yaklaşımı güçlendiren çabaları destekleyeceğiz." yorumunu yaptı.

ABD'nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, "Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.

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