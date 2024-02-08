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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli yetkililerle "Gazze ve esirler konusunu" görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de muhalefetteki Gelecek Var Partisi (Yeş Atid) lideri eski Başbakan Yair Lapid ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konularını ele aldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli yetkililerle "Gazze ve esirler konusunu" görüştü Fotoğraf: Büşranur Koca/AA

Kudüs

Eski İsrail Başbakanı Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

Blinken ile Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yapılan müzakereleri ele aldıklarını aktaran Lapid, şunları paylaştı:

"İsrail toplumu bir bütün olarak, kaçırılanların (İsrailli esirler) ülkelerine geri getirilmesi ve Hamas'ın bitirilmesini istiyor. Bunlar çelişkili hedefler değildir, ikisinden de vazgeçmeyeceğiz."

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırındaki çatışmalara dair Lapid, kuzeyde siyasi bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu konusunu da masaya yatırdıklarını ifade etti.

Lapid, Hamas'a mali desteklerin kesilmesi için ABD'den yardım istediklerini aktardı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz da yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ile görüşmesinde ABD'nin kendilerine verdiği desteğe teşekkür ettiğini kaydetti.

Gazze'ye yardımların ulaşması için uluslararası katılımla bir mekanizmanın kurulması ve böylece Hamas'ın bu yardımlardan yararlanmadığından emin olmak istediklerini aktaran Gantz, ABD'li Bakan ile ayrıca Suudi Arabistan ile normalleşme ve Lübnan sınırıyla ilgili siyasi çözüm ihtiyacını da konuştuklarını ifade etti.

Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giden Blinken, Mısır ve Katar'dan sonra İsrail'e geçmişti.

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