Dolar
28.51
Euro
30.41
Altın
1,964.62
ETH/USDT
1,882.90
BTC/USDT
35,329.00
BIST 100
7,862.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "başarılı barış süreci için Gazze'de kurulacak yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesi" gerektiğini kaydetti.

Salih Okuroğlu  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti

Ankara

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Blinken, G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken, "Gazze'deki savaşı kalıcı şekilde sona erdirmenin tek yolunun barış süreci için koşulların oluşturulmaya başlanması" olduğunu vurguladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Gazze topraklarında bir küçülme olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Blinken, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, başarılı barış sürecinin güvence altına alınmasında Gazze'de kurulacak herhangi bir yeni hükümetin Filistinliler tarafından yönetilmesinin kilit unsur olduğunu kaydetti.

Gazze'nin işgal edilmemesi, abluka altına alınmaması ya da topraklarının küçültülmemesi gerektiğini ifade eden Blinken, kalıcı barış için Filistin halkının isteklerinin çatışma sonrası "Gazze'de kurulacak yönetimin merkezine dahil edilmesi" gerektiğine işaret etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya" hapis öngören düzenlemenin iptal istemi reddedildi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Amasya'da oluşan hortum kameraya yansıdı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısını yayımladı
Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Benzer haberler

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 hastane ve 34 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti

ABD Savunma Bakanı Austin görüşmek için Çinli muhatap arıyor

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dikkat çekmek için Norveç'te kefenli eylem yapıldı

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına dikkat çekmek için Norveç'te kefenli eylem yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısını yayımladı
Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı

Boğaziçi Üniversitesinden İsrail'e destek veren markalar için boykot kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet