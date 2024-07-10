Dolar
32.87
Euro
35.58
Altın
2,379.70
ETH/USDT
3,115.60
BTC/USDT
57,870.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 transferi yapacağını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 transferi yapacağını duyurdu

Washington DC

Blinken, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade eden Blinken, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.

Hollanda, ABD ve Danimarka'dan ortak açıklama

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, F-16 transferleriyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Danimarka ve Hollanda hükümeti, ABD'nin desteğiyle Amerikan yapımı F-16'ları Ukrayna'ya bağışlama sürecinde." bilgisi verildi.

Transfer sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, F-16 savaş uçaklarının bu yaz operasyonel hale geleceği duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle ilave detaya yer verilemeyeceği aktarılarak, Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini artırma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya dördüncü nesil modern F-16 savaş uçakları filosunun transfer edileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda eğitim desteğinin sağlanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
THY'nin İtalya'nın Torino şehrine uçuşları başladı
Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu
Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu
Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağış bekleniyor

Benzer haberler

Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 hibe edecek

Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 hibe edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 transferi yapacağını duyurdu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre, Avrupa savunması "Rusya tehdidine karşı" güçlenmeyi sürdürecek

Rusya Merkez Bankası stabil coinlerin düzenlenmesi için değerlendirmeler yapıyor

Rusya Merkez Bankası stabil coinlerin düzenlenmesi için değerlendirmeler yapıyor
ABD istihbaratına göre Rusya, ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması için çalışıyor

ABD istihbaratına göre Rusya, ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması için çalışıyor
Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus uçak gemisine terör saldırısı girişimini engelledik

Rusya: Ukrayna istihbaratının Rus uçak gemisine terör saldırısı girişimini engelledik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet