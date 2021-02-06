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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde Pekin'e 'gözdağı' verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Yang Jiechi ile görüşmesinde Çin'i "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden adımlarından" dolayı sorumlu tutacaklarını söyledi.

Hakan Çopur,Gülşen Topçu,Kasım İleri   | 06.02.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde Pekin'e 'gözdağı' verdi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jiechi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin uluslararası sistem içinde müttefikleriyle birlikte çalışacağını vurgulayıp, "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden çabalarından" ve "uluslararası sisteme zarar veren" eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutacaklarını belirtti.

Price, açıklamasında, "Bakan Blinken, ABD'nin Sincan, Tibet ve Hong Kong gibi yerlerde insan hakları ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini ve Burma'daki askeri darbeyi kınaması noktasında Çin'e baskı yapacağını vurguladı." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "en önemli küresel rakibimiz" şeklinde tanımlamıştı.

Blinken ayrıca, Çin'in Sincan'da Uygur Türklerine karşı "soykırım" işlediği kanaatinde olduğunu dile getirmişti.

Blinken Fransız, İngiliz, Alman ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile de video konferansla görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ortak görüşmede Kovid-19 salgını, İran, Rusya, Çin, Myanmar, iklim değişikliği ve diğer acil konuların ele alındığını bildirdi.

Blinken'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni görevinden ötürü ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i tebrik eden Al Suud, ülkesinin, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ABD yönetimiyle çalışmayı arzuladığını kaydetti.

Bu görüşme, Blinken'ın bakanlık görevine getirilmesinin ardından Suudi Arabistan'la ilk teması oldu.

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