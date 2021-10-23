ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, destek paketinin ilk partisinin 10 Ekim'de ve ikinci partisinin 18 Ekim'de Ukrayna'ya geldiği ifade edildi.
Kiev
Açıklamada, 60 milyon dolarlık tıbbi ve silah ekipmanını içeren ek uluslararası güvenlik yardımının son partisinin Borispol Havalimanına ulaştığı belirtildi.
ABD, bu sene 250 ve buna ek 60 milyon dolar olarak Ukrayna'ya uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.