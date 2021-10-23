Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
3,952.60
BTC/USDT
60,523.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, destek paketinin ilk partisinin 10 Ekim'de ve ikinci partisinin 18 Ekim'de Ukrayna'ya geldiği ifade edildi.

Talha Yavuz   | 23.10.2021
ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

Kiev

Açıklamada, 60 milyon dolarlık tıbbi ve silah ekipmanını içeren ek uluslararası güvenlik yardımının son partisinin Borispol Havalimanına ulaştığı belirtildi.

ABD, bu sene 250 ve buna ek 60 milyon dolar olarak Ukrayna'ya uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi

Benzer haberler

ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD dış teknik destek paketinin üçüncü ve son bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine alan İsrail'den açıklama isteyecek

ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

Esed'in, mali yardımları kur manipülasyonuyla rejime yönlendirdiği ortaya çıktı

Esed'in, mali yardımları kur manipülasyonuyla rejime yönlendirdiği ortaya çıktı
Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde ABD Temsilciler Meclisine karar tasarısı sunuldu

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde ABD Temsilciler Meclisine karar tasarısı sunuldu
Ukrayna, Rusya'nın doğal gazı 'silah olarak' kullanmasına karşı Almanya'dan net duruş bekliyor

Ukrayna, Rusya'nın doğal gazı 'silah olarak' kullanmasına karşı Almanya'dan net duruş bekliyor