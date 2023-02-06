Dolar
18.83
Euro
20.30
Altın
1,875.49
ETH/USDT
1,624.40
BTC/USDT
22,765.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Malatya’dan yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunuyor Depremden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı bina havadan görüntülendi
logo
Dünya

ABD: Depremle ilgili gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Tuğçenur Akgün   | 06.02.2023
ABD: Depremle ilgili gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

New York

Sullivan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:

"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen illerin valileriyle görüşerek bilgi aldı
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazından 9 kişi kurtarıldı
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'nden deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı
BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi

Benzer haberler

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazından 9 kişi kurtarıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'nden deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi

BOTAŞ depremden etkilenen il ve ilçelere gaz akışının durdurulduğunu bildirdi
Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı var

Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı var
Liderlerden Türkiye'ye taziye mesajları

Liderlerden Türkiye'ye taziye mesajları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet