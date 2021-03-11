Euro
8.95
Dolar
7.50
BIST 100
1,564.94
Altın
1,729.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi ve örgütün iki ülkedeki elebaşlarını, Küresel Özel Terörist olarak tanımladı.

Kasım İleri   | 11.03.2021
ABD, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Demokratik Kongo kolu olarak da bilinen Müttefik Demokratik Kuvvetler ile Medine Et Tevhid ve Mücahidin örgütlerinin, Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne eklendiği ve örgütün elebaşı Seka Musa Baluku'nun ise Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı ifade edildi.

DEAŞ'ın Mozambik kolu olduğu belirtilen Ansar-ul Sunne örgütünün de aynı listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, örgütün elebaşı Abu Yasir Hassan'ın, Küresel Özel Terörist olarak tanımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tanımlamalar kapsamında, bu örgütlerle ilişkili kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu örgüt ve kişilerle iş yapmasının yasaklandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 303 Kovid-19 vakası kaydedildi
Bakan Koca: Son hafta verileri tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor
ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor

Benzer haberler

ABD, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi

ABD, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Nükleer müzakereler konusunda top İran'ın sahasında

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Doğu Akdeniz'de sorunların diplomatik yollarla çözümünü desteklediklerini vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Doğu Akdeniz'de sorunların diplomatik yollarla çözümünü desteklediklerini vurguladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ı iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ı iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı destekliyoruz
ABD bütçesi şubat ayında 310,9 milyar dolar açık verdi

ABD bütçesi şubat ayında 310,9 milyar dolar açık verdi