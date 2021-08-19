Euro
9.95
Dolar
8.52
BIST 100
1,449.59
Altın
1,780.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

ABD Başkanı Joe Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 19.08.2021
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

New York

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Kovid-19’la mücadele için alınacak yeni önlemleri açıkladı.

“Eğer bir bakım evinde yaşıyor, çalışıyor ya da ziyaret ediyorsanız, çalışanlardan Kovid-19 kapma riskinizin olmamalı” diye konuşan Biden, bu kurumlarda çalışanların aşı yaptırmaması durumunda kurumların Medicaid ve Medicare ödemelerinin kesileceğini söyledi.

Biden’ın duyurduğu yeni uygulama, ABD yönetiminin son haftalarda ülkede aşılamayı artırmak için uygulamaya koyduğu bir dizi düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda federal çalışanlardan ve sağlık çalışanlarından aşı olduklarını kanıtlamalarını isteyen ABD yönetiminin, orduda da aşıyı önümüzdeki aydan itibaren zorunlu hale getireceği açıklanmıştı.

Federal veriler, ülkede yüzbinlerce bakımevi çalışanının aşısız olduğunu gösteriyor.

Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğunun önümüzdeki ay uygulamaya konulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 210 milyonu geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Avustralya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 58'e çıktı

Benzer haberler

ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

ABD’de Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak

ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı

ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek

ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
Irak’ta halkın bir bölümünün Kovid-19 aşısı yaptırmakta tereddüt etmesi vaka sayılarını artırıyor

Irak’ta halkın bir bölümünün Kovid-19 aşısı yaptırmakta tereddüt etmesi vaka sayılarını artırıyor
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı