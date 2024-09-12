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Dünya

ABD, BMGK reformu için iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu için atılacak adımlar çerçevesinde iki Afrika ülkesinin BMGK'ye daimi üye olarak katılmasını ancak veto yetkisi verilmemesini desteklediğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
ABD, BMGK reformu için iki Afrika ülkesine vetosuz daimi üyelik teklif edecek

New York

AA muhabirinin üst düzey ABD yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ülkesinin BMGK reformuna yönelik vizyonunu bugün açıklayacak.

ABDli yetkili, BMGK'ye Afrika kıtasından iki yeni daimi ülkenin dahil edilmesini isteyeceklerini kaydetti.

Söz konusu ülkelerin veto hakkı bulunmasını istemediklerini aktaran yetkili, Afrika ülkelerinin daimi üye olarak katılımının BMGK'nin temsil gücünü artıracağını savundu.

Yetkili, veto hakkının genişletilmesinin ise BMGK'yi daha fazla kilitleyeceğini ifade ederek, ABD'nin Hindistan, Almanya, Japonya ve Latin Amerika ile Karayip ülkelerinin de temsilinin artması gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Küçük ada ülkeleri için geçici adaylık

Yetkili, aynı zamanda gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için de bir geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını istediklerini söyledi.

Yaklaşık 65 milyonun temsil edildiği bu ülkelerin BMGK'de "sözü" olmasının önemine işaret eden yetkili, bu ülkelerin görüşlerinin barış ve güvenlik için önemli olduğunu belirtti.

Müzakereye hazır

Yetkili, söz konusu vizyonunu hayata geçirmek için ABD'nin müzakerelere açık olduğunu kaydetti.

Bu çerçevede BM Genel Kurulu'nda BM Şartı'nın değiştirilmesi için oylama gerekeceğine işaret eden yetkili, ABD'nin diğer ülkelerle müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

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