ABD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti
ABD, bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.
New York
BMGK'de Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunuldu.
15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu verdi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail, Hamas, Mısır ve Katar'la esirlerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğünü anımsatarak, bu alanda anlaşma sağlanması halinde çatışmalara da 6 haftalık ara verileceğini bildirdi.
Greenfield, diplomasinin zaman aldığını ve sahadaki gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, Cezayir'in karar tasarısının yürütülen müzakereleri olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.
ABD'nin yeni karar tasarısı sunduğunu bildiren Greenfield, "Doğru zamanda, doğru şekilde hareket edelim." dedi.
"Her Filistinli ölüm ve soykırımın hedefinde"
Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Karar tasarısına karşı çıkmak Filistin halkının maruz bırakıldığı vahşi şiddet ve toplu cezalandırmayı desteklemek anlamına gelir." ifadesini kullandı.
Her Filistinlinin "ölüm ve soykırım"ın hedefinde olduğuna dikkati çeken Bendjama, "Konsey ateşkes çağrısı yapmadan önce daha kaç masum canın kurban edilmesi gerek?" sorusunu yöneltti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ülkesinin 16 Ekim 2023'te ateşkes çağrısı yaptığını ancak kabul edilmediğini anımsatarak, "Eylemsizliğin maliyeti 28 binden fazla can kaybı. Bunun toplu sorumluluğu, BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı ülkelerindedir." diye konuştu.
Cezayir'in karar tasarısı
Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.
Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.
Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım gerçekleşmesi talep ediliyordu.
Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.
ABD'den yeni tasarı girişimi
AA'nın ulaştığı ABD tasarısında, "mevcut koşullarda Refah'a yönelik kara saldırısının, sivillere büyük zarar vereceği ve yerlerinden edilmelerine yol açacağı" konusunda uyarı yapılıyor.
Bunun çok ciddi bölgesel ve güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarısına yer verilen karar tasarısında, "Mevcut koşullarda bu saldırı gerçekleşmemeli." ifadesi kullanılıyor.
ABD'nin tasarısında ilk kez "ateşkes" ifadesi kullanılarak, "Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılması halinde uygulanabilecek en kısa sürede geçici bir ateşkese destek veriyoruz." mesajı veriliyor.
ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti
ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.
ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "Tarih, BM Güvenlik Konseyini çok sert yargılayacak"
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işleyenlerin hesap vermesi için çabalarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Tarih, BM Güvenlik Konseyini çok sert yargılayacak." dedi.
Mansur, BM Güvenlik Konseyinde Cezayir'in Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin ardından konuştu.
Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması ve acilen ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Mansur, bu yöndeki taleplerinin yerine getirilmediğine dikkati çekti.
"Soykırımdan daha büyük suç olabilir mi?"
Mansur, Filistin'de öldürülenlerin sayısının 30 bine dayandığını, 69 bin kişinin ise yaralandığını belirterek, "Bu şu anlama geliyor; İsrail sadece son 20 günde 4 bin Filistinli çocuk, kadın ve erkeği öldürdü. Bu, eylemsizliğin korkunç sonucudur." diye konuştu.
"Soykırımdan daha büyük suç olabilir mi?" sorusunu yönelten Mansur, "Tarih, BM Güvenlik Konseyini çok sert yargılayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Mansur, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işleyenlerin hesap vermesi için çabalarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, İsrail'in değil Filistinli kadın, çocuk ve erkeklerin korunması gerektiğini ifade etti.
"Bugünün hatalı kararları yarın bölgeyi ve dünyayı etkileyecek"
Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise uluslararası toplumun acilen ateşkes çağrılarına cevap vermesi gerektiğini belirtti.
Bendjama, "Bu çağrıları engelleyenler, politikaları ve hesaplarını gözden geçirmeli. Bugünün hatalı kararları yarın bölgeyi ve dünyayı etkileyecek. Maliyeti, şiddet ve istikrarsızlık olacak." diye konuştu.
Ateşkes talebi için çekimser oy kullanan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da, "Bu karar tasarısında yapıldığı gibi sadece ateşkes çağrısında bulunmak, buna ulaşmayı sağlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Woodward, söz konusu karar tasarısının esirlerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere zarar vereceğini savunarak, "Çatışmanın durmasının yolu tüm esirlerin serbest bırakılması." ifadelerini kullandı.
"İsrail'in operasyonları son bulmalı"
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicholas de Riviere ise sivilleri korumak için ateşkes ve insani yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'deki insani durum ve can kaybı kabul edilemez. İsrail'in operasyonları son bulmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun da ABD'nin vetosunun yanlış mesaj verdiğini ve Gazze'yi daha derin krize ittiğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyinin uluslararası düzeni muhafaza etmek için ateşkes çağrısında bulunması gerektiğini vurgulayan Zhang, "Uluslararası toplum, adaleti sağlamalı ve Filistinlilere yaşam hakkı vermeli." dedi.
BM Güvenlik Konseyinde Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunulmuştu.
15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu vermişti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: "Refah'a saldırmaması konusunda İsrail'i uyardık"
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail'in Refah'a mevcut durumda saldırmaması gerektiğini belirterek, "İsrail'e her gün baskı uyguladıklarını" bildirdi.
Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde Cezayir'in Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısını veto ettikten sonra basına açıklamalarda bulundu.
ABD'nin veto kararının İsrail'in Refah'a saldırısını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Greenfield, "ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı mevcut durumda Refah'a saldırı gerçekleşmemesi gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirdi." dedi.
Greenfield, İsrail'e bu konuda baskı uygulamaya devam edeceklerini belirtti.
İsrail'e askeri yardımın koşullandırılmasıyla ilgili ise Greenfield, bu konuda detaylı bilgi paylaşamayacağını kaydederek, "Ancak şunu söyleyebilirim ki İsrail'e her gün baskı uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.
Cezayir'in Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısını desteklememe nedenine de değinen Greenfield, karar tasarısında ateşkes ile esirlerin serbest bırakılması arasında bağlantı kurulmamasını eleştirdi.
Greenfield, bunun Hamas'a "karşılığında hiçbir şey" sağlamadan istediğini vereceğini belirterek, "Esirler serbest bırakılmazsa çatışma sürer." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.