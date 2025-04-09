Dolar
38.01
Euro
42.08
Altın
3,041.97
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
77,644.00
BIST 100
9,428.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamaya koydukları tarifelerden günlük neredeyse 2 milyar dolar gelir elde ettiklerini söyledi.

Dilara Karataş  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD Başkanı Trump, tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını savundu

Ankara

Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Özel ticaret anlaşmaları" şeklinde nitelendirdiği karşılıklı tarifelerden günlük yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını belirten Trump, bu konuda "çok iyi iş çıkardıklarını" ifade etti.

Trump, "Şu anda Japonya bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor, Güney Kore anlaşma yapmak için buraya geliyor ve diğerleri de aynı şekilde." diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Trump'a ulaştığını belirtmiş, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Leavitt, Trump'ın ABD ile anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: (Doğum yardımı ödemeleri) Değerlendirme sürecinden sonra annelerimizin hesabına yatıracağız
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Hayvansal menşeli parça bulunan ürünlerin hangi hayvandan üretildiği tüketicilere bildirilecek

Benzer haberler

Çin: ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek

Çin: ABD tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, istihbarat kurumlarını denetleme ekibi kurdu

Beyaz Saray'dan Musk-Navarro tartışmasına "erkeklerin her zamanki hali" nitelemesi

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi

ABD'de Filistin destekçisi bir öğrencinin avukatı Makled, havalimanında sorguya çekildi
ABD Başkanı Trump, tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını savundu

ABD Başkanı Trump, tarifelerden günde yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağladıklarını savundu
Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin ikinci dalgası hissediliyor

Küresel piyasalarda tarife restleşmelerinin ikinci dalgası hissediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet