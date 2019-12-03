Euro
6.36
Dolar
5.74
BIST 100
108,446.80
Altın
1,470.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Esen   | 03.12.2019
ABD Başkanı Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca

Londra

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 

Burada gazetecilere açıklama yapan Trump, Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye de 'onun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu aynı zamanda ABD'ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro'nun 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması oldukça saygısızca."

Trump, Macron'un açıklamasının ittifakın 28 üyesi açısından "çok nahoş" olduğunu kaydetti.

Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." dedi.

"Vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir"

Trump, "NATO'ya Fransa'dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke yok." diyerek, bu durumdaki Fransa'nın böyle bir açıklama yapmasının ise çok tehlikeli olduğunu söyledi.

"Fransa'nın parçalanmakta olduğunu gördüğünü" belirten Trump, "Bakıyorum ve herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ve parçalanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fransa'nın küresel internet devlerini vergilendirme girişimine ilişkin "Fransa'nın, Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var"

Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca

ABD Başkanı Trump: Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması çok saygısızca

Beyaz Saray Adalet Komitesi'ndeki azil soruşturması oturumuna katılmayacak

Trump'tan Johnson'a taziye telefonu

Küresel piyasalar Trump'ın Hong Kong adımı ile tedirgin

Küresel piyasalar Trump'ın Hong Kong adımı ile tedirgin
Trump Hong Kong tasarısını onayladı

Trump Hong Kong tasarısını onayladı
ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti