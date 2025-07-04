Trump, Putin ile Ukrayna konusunda "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söyledi

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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna barışı konusunda "hiç bir ilerleme" kaydedemediğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediğini söyledi

Washington

Trump, Iowa eyaletine yaptığı ziyaretin ardından uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, soru üzerine, bugün Putin ile yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna'da bir barış sağlanması adına "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söyledi.

"Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya silah veriyoruz. Onlara yardım etmek için onlarla birlikte çalışıyoruz." sözlerine yer veren Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya çok fazla silah gönderdiğine değinerek, ABD'nin güvenliği için de yeterli silah ayrıldığından emin olunması gereğini vurguladı.

İran ile konuşmanın "zamanının geldiğini" belirtti

ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer müzakereler konusunda Özel Temsilci Steve Witkoff'un "harika" bir iş çıkardığını belirtirken, "İran konuşmak istiyor. Bence benimle konuşmak istiyorlar ve bunu yapmalarının zamanı geldi." dedi.

İran'a zarar vermek istemediklerini vurgulayan Trump, "Hırpalandılar. Açıkçası ikisi de (İsrail ve İran) bitkindi ama İran gerçekten dövüldü." ifadelerine yer verdi.

Tahran yönetimi ile müzakereler konusunda Witkoff'u adres gösteren ABD Başkanı, "gerekirse" kendisinin de bu müzakereye dahil olabileceğini kaydetti.

Trump, hala Gazze'yi ele geçirmek isteyip istemediğine ilişkin soruya ise "Ben Gazze halkının güvende olmasını istiyorum." yanıtını verdi.

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