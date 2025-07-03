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Dünya

ABD'de federal yargıç, Trump'ın sığınma yasağının "yasal yetkisini aştığına" hükmetti

ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırından gelen göçmenlere yönelik sığınma yasağının "yasal yetki sınırlarını aştığına" hükmetti.

Sercan İrkin  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
ABD'de federal yargıç, Trump'ın sığınma yasağının "yasal yetkisini aştığına" hükmetti

İstanbul

CBS News'in aktardığına göre, ABD Bölge Yargıcı Randolph Moss, Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde imzaladığı, çoğu göçmenin sığınma başvurularını engellemeyi amaçlayan yürütme emrine karşı açılan davayı karara bağladı.

Moss, 128 sayfalık görüşünde, yasa dışı göçü "acil durum" ilan ederek mevcut yasal süreçleri devre dışı bırakmanın Trump'ın "yasal yetki sınırlarını aştığına" hükmederek, Göç ve Vatandaşlık Yasası ya da ABD Anayasası'nın bu kadar geniş kapsamlı yetkiler tanımadığını belirtti.

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Göç ve Vatandaşlık Yasası'nın, ülkede bulunan kişilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili "tek ve özel usulü" açıkça belirlediğinin altını çizen Moss, söz konusu yasağı durdurdu.

Moss, Trump'ın yürütme emrinden etkilenen veya etkilenebilecek olan kişileri kapsayan toplu dava açılmasına da izin verdi.

Kararın ülke çapında uygulanması için 14 günlük erteleme süresi tanıyan Moss, bu sürede Trump yönetiminin karara karşı federal temyiz mahkemesine itirazda bulunabileceğini belirtti.

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