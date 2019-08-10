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Dünya

ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore lideri Kim füze denemeleri için özür diledi ve görüşmek istiyor

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in kendisine gönderdiği mektupta kısa menzilli füze denemeleri için ''özür dilediğini'' ve Kim ile çok yakında görüşmeyi umut ettiğini belirtti.

Betül Yürük   | 10.08.2019
ABD Başkanı Trump: Kuzey Kore lideri Kim füze denemeleri için özür diledi ve görüşmek istiyor

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, ''Kim, bana gönderdiği mektupta güzel bir şekilde ABD-Güney Kore ortak tatbikatı biter bitmez görüşmek ve müzakerelere başlamak istediğini iletti.'' ifadesini kullandı.

Mektubun uzun olduğunu ve Kim'in ''saçma ve pahalı'' tatbikatlardan şikayet ettiğini ifade eden Trump, "Kısa menzilli füze denemeleri için küçük bir özür de vardı ve denemelerin, tatbikatlara son verildiğinde biteceği yazıyordu. Kim ile çok yakında görüşmeyi umuyorum. Nükleer silahların olmadığı Kuzey Kore, dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamaları, ikilinin, her yıl Eylül ayında New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında bir araya gelebilecekleri yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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