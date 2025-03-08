ABD Başkanı Trump, Kuveyt, Rabat ve Beyrut büyükelçi adaylarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Amer Ghalib'i ABD'nin Kuveyt Büyükelçisi, Duke Buchan'ı Rabat Büyükelçisi ve Michel Issa'yı Beyrut Büyükelçisi olarak aday gösterdi.
Ankara
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuveyt, Fas ve Lübnan'da görev yapacak büyükelçi adaylarını duyurdu.
Paylaşımında Trump, ABD'nin tek Müslüman belediye başkanı olan Hamtramck Belediye Başkanı Ghalib'i, ABD'nin Kuveyt Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini belirtti.
ABD'nin eski Madrid Büyükelçisi Buchan'ı Rabat Büyükelçisi adayı gösterdiğini duyuran Trump, bu görevde çok önemli bir rol oynayacağını kaydetti.
"Seçkin iş insanı" olarak tanımladığı Issa'yı da Beyrut Büyükelçiliğine aday gösterdiğini bildiren Trump, "(Issa'nın) ülkemize şerefle hizmet edeceğinden hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.
Trump, ayrıca İtalya’nın başkenti Roma'da genel merkezi bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nezdindeki büyükelçi adayı olarak Lynda Blanchard'ı gösterdiğini kaydetti.
ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını Senatonun onaylaması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.