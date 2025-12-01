Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, iltica başvurularını "uzun süre" askıya alacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da Ulusal Muhafızlara yönelik düzenlenen saldırının ardından iltica başvurularını "uzun bir süre" durdurmayı planladığını açıkladı.

Dilara Karataş  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Ankara

Trump, Air Force One'da gazetecilerin iltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorularına yanıt verdi.

"Bence uzun bir süre." diyen Trump, "Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, duraklamanın bir ya da iki yıl sürebileceği yönündeki soruya ise "Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın "çok suç oranına sahip" ve "ABD'ye dost olmayan" ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu ifade eden Trump, bazı ülkelerin "kendilerinin bile kontrol dışı" olduğunu iddia etti.

Trump, bunun üzerine Somali'yi hedef alarak, bu ülkeden bazı kişilerin "ABD'ye gelip ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini" savundu.

ABD Başkanı'nın bu sözlerle Somali doğumlu Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ilhan Omar'ı kastettiği belirtiliyor.

ABD yönetimi, 29 Kasım'da Ulusal Muhafızlara yönelik saldırının ardından tüm iltica taleplerine yönelik kararları durdurduğunu açıklamıştı.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre tek kişi olan saldırganın gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Sarah Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Saldırganın CIA bağlantısı

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
