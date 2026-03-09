İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü
İsrail-ABD'nin ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Tel Aviv/İstanbul
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.
Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Tel Aviv çevresindeki bölgelerde İran'ın misilleme saldırısı nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
Düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.
Bahreyn: İran kaynaklı 102 füze ve 171 İHA imha edildi
Bahreyn Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn hava savunma sistemlerinin, askerlerin yüksek hazırlık ve dikkatli gözetimi sayesinde İran kaynaklı saldırı dalgalarına aralıksız yanıt verdiği" belirtildi.
Söz konusu hava savunma faaliyetleri sırasında İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana 102 balistik füze ve 171 İHA’nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Ayrıca halka yalnızca zorunlu hallerde evlerinden çıkmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve düşen enkaz ile şüpheli nesnelere yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.
Resmi kaynaklardan bilgi alınması ve sosyal medyada yayılan söylentilere itibar edilmemesi istendi.
Açıklamada balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sivil tesislerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu kaydedildi.