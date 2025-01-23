Dolar
35.66
Euro
37.11
Altın
2,753.80
ETH/USDT
3,214.50
BTC/USDT
102,504.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkardığı, Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" örgütünü yeniden bu listeye ekledi.

Hakan Çopur  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
ABD Başkanı Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi

Washington

ABD Başkanı Trump, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını duyurdu.

Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

İran'ın çeşitli yollarla "terör aktivitelerini" bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen "Ensarallah" adlı örgütün de bu kapsamda kullanıldığını savunan Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkokapan-9" operasyonlarında 77 ilde 2 bin 795 şüpheli yakalandı
THY, 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı
Siirt'te köpeklerin kovaladığı yamaç paraşütçülerinin zor anları kaydedildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi

ABD Başkanı Trump, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi

ABD Başkanı Trump yeni başkanlık döneminin ilk röportajında selefi Biden'a yüklendi

ABD Başkanı Trump, suikast girişiminde yardımına koşan Curran'ı Gizli Servisin başına atadı

ABD Kongresi bazı suçlara karışmış düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti

ABD Kongresi bazı suçlara karışmış düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti
Trump'ın ziyaret etmesi beklenen Los Angeles'ta yeni yangın çıktı

Trump'ın ziyaret etmesi beklenen Los Angeles'ta yeni yangın çıktı
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkes denetimleri için bölgeye gidecek

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkes denetimleri için bölgeye gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet