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ABD Başkanı Trump, Harvard'ın 3 milyar dolarlık hibe parasını başka okullara aktarmayı düşündüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin bağışlardan toplanan gelirinden 3 milyar dolarlık kesinti yapıp, ticaret okullarına aktarmayı planladığını açıkladı.

Mücahit Oktay  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
ABD Başkanı Trump, Harvard'ın 3 milyar dolarlık hibe parasını başka okullara aktarmayı düşündüğünü belirtti Harvard Üniversitesi, fonların durdurulmasın ardından Trump yönetimini mahkemeye verdi

New York

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok antisemitik olan Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp, ülkemizin dört bir yanındaki ticaret okullarına vermeyi düşünüyorum." ifadesine yer verdi.

3 milyar doların ABD için "büyük bir yatırım" olacağını vurgulayan Trump, bu paraya ülkenin "çok ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

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Trump, daha önce talepte bulunmalarına rağmen Harvard yönetiminin yabancı öğrenci listesini "hala beklediklerini" vurguladığı paylaşımında, söz konusu listeye, "radikalleşmiş" uluslararası öğrencilerin belirlenmesi ve ABD'ye alınmaması için gerek duyulduğunu bildirdi.

ABD Başkanı paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Harvard bu belgeleri sunmada çok yavaş ve bunun iyi bir nedeni olabilir! Harvard'ın sahip olduğu en iyi şey, etrafta dolaşıp (kendileri için) en iyi yargıcı bulmuş olmalarıdır. Ama korkmayın, hükümet sonunda kazanacaktır!"

Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Harvard Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 31'inin ABD dışından kabul edildiğini ve bu rakamın çok yüksek olduğunu söylemişti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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