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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Dünya

ABD Başkanı Trump, büyük oranda artan dış ticaret açıklarını değiştireceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin muazzam seviyede dış ticaret açığı verdiğini, bunu değiştireceğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
ABD Başkanı Trump, büyük oranda artan dış ticaret açıklarını değiştireceğini belirtti

New York

Trump, Truth Social platformunda bugün açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Dünya ile muazzam ticaret açığı az önce açıklandı. Bunu değiştireceğim." ifadesini kullanan Trump, bunun sorumlusunun eski Başkan Joe Biden olduğunu öne sürdü.

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre ülkenin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 34 ve yıllık bazda yüzde 96,5 arttı.

Böylelikle ocakta 131,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığı, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artışla 269,8 milyar dolara yükselirken, ülkenin ithalatı da yüzde 10 artarak 401,2 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

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