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Dünya

Musk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti

Tesla ve SpaceX'in sahibi iş insanı Elon Musk, ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump'la arasının açılmasının ardından, ülkede "halkı gözeten" yeni bir siyasi parti kurulması gerektiğini savundu.

Zeynep Katre Oran  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Musk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti

Ankara

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.

Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtti.

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Musk, ülkede yalnızca "tek bir partinin sözünün geçtiğini" savunarak, "Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" (The American Party) adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:

"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."

Musk'ın yeni parti kurma fikri

ABD'li iş insanı Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X üzerinden anket düzenleyen Musk, anketin sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.


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