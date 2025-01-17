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Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti

ABD Başkanı Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafifletti

İstanbul

ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Başkan Joe Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini duyurdu.

ABD basınındaki haberlere göre, 20 Ocak'ta görevini seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredecek olan Biden, yaptığı açıklamada, görevdeki son günlerini "ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek" için kullanacağını belirtti.

Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı.

Biden, gelecek günlerde af konusunda daha fazla adım atabileceğine işaret etti.

12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

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