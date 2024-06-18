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Dünya

ABD Başkanı Biden'ın yeni planı kapsamında 500 bin göçmen vatandaşlık alabilecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni planı kapsamında bu ülkede yaşayan ancak yasal statüsü olmayan 500 binden fazla göçmenin vatandaşlık alabileceği bildirildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
ABD Başkanı Biden'ın yeni planı kapsamında 500 bin göçmen vatandaşlık alabilecek

Istanbul

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin gelecek aylarda yasal statüsü olmayan bazı ABD vatandaşlarının eşlerinin daimi ikamet ve nihayetinde vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin vereceğini duyurdu. Üst düzey yetkililere göre bu hamle 500 binden fazla göçmeni etkileyebilir.

Hak kazanmak için bir göçmenin 17 Haziran itibarıyla 10 yıldır ABD'de yaşıyor olması ve bir ABD vatandaşıyla evli olması gerekiyor. Hak kazanan bir göçmenin başvurusu onaylanırsa yeşil kart başvurusunda bulunmak için 3 yılı olacak, geçici bir çalışma izni alacak ve bu arada sınır dışı edilmekten kurtulacak.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, konuyla ilgili açıklamalarında, ABD vatandaşı ile evli bir ebeveyne sahip yaklaşık 50 bin vatandaş olmayan çocuğun da potansiyel olarak aynı sürece hak kazanabileceğini vurguladı.

Yetkililer, çiftlerin ne kadar süredir evli olması gerektiğine dair bir şart bulunmadığını ve 17 Haziran'dan sonra kimsenin hak sahibi olamayacağını belirtti.

Sürecin yaz sonuna kadar başvurulara açılacağını tahmin ettiklerini ifade eden yetkililer, başvuru ücretlerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlenecek bir etkinlikte plan hakkında detaylı açıklama yapması bekleniyor.

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